В Саранске будут усилены рейды по организациям торговли и общественного питания

Мэр Саранска Пётр Тултаев во время заседания городского оперативного штаба уделил особое внимание соблюдению масочно-перчаточного режима в общественных местах.

На текущей неделе в городе начались рейды по проверке соблюдения санитарных норм при работе летних веранд организаций общественного питания. Было проверено 11 объектов. В шести кафе у посетителей отсутствовали маски и перчатки, в одном из данных заведений не были разведены потоки посетителей, а также отсутствует бактерицидный облучатель.

Глава администрации Саранска поручил в ежедневном режиме, в том числе в выходные дни и в вечернее время, проводить рейды по организациям сферы торговли и общественного питания.

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Источник: adm-saransk.ru