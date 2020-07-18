Мэр Саранска поручил продолжать рейды мобильных групп по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

Во время заседания оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции мэр Саранска Пётр Тултаев поручил продолжать рейды мобильных групп по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Саранске, градоначальник отметил, что в настоящее время наблюдаются позитивные изменения, выражающиеся в уменьшении количества заболевших, но подчеркнул, что угроза не миновала, а также обратил внимание на то, что горожане стали всё чаще пренебрегать мерами безопасности.

В ходе заседания также было отмечено, что в период с 26 мая по 16 июля за нарушение масочно-перчаточного режима в автобусах и троллейбусах было составлено 80 протоколов, 5580 пассажиров на месте устраняли замечания.

Кроме этого, сотрудники городской администрации совместно с представителями ГИБДД и министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии проверяют соблюдение профилактических мер в такси. С 11 июня по 16 июля было проверено 300 машин. За нарушение масочно-перчаточного режима было составлено 22 протокола, из них 20 - на водителей.

Мэр Саранска также заявил, что в ближайшие дни необходимо активизировать санитарную обработку общественных пространств и подъездов.

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Источник: adm-saransk.ru