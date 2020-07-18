В Мордовии были подведены итоги двухнедельной дезинфекционной обработки

На протяжении двух недель подразделения Волжского спасательного центра МЧС России и личного состава ГУ МЧС РФ по Мордовии проводят дезинфекционную обработку в республике.

Были обработаны дороги с твердым покрытием, остановки общественного транспорта, места с массовым пребыванием людей, лечебные и образовательные учреждения, а также объекты социального обслуживания.

Десять районов, в которых проводилась обработка, были выбраны по рекомендации Роспотребнадзора – Рузаевский, Ковылкинский, Зубово-Полянский, Ардатовский, Атяшевский, Большеберезниковский, Ичалковский, Лямбирский, Чамзинский и Саранск.

В период с 7 по 17 июля специалистами Волжского спасательного центра в составе шести человек и двух единиц техники совместно с силами и средствами ГУ МЧС России по Мордовии была проведена дезинфекция более двухсот объектов социальной значимости, около 500 тыс. кв. метров прилегающих территорий и порядка 400 километров дорог с твердым покрытием.

Обработка осуществлялась хлорсодержащим раствором, который уничтожает все известные вирусы, находящиеся на поверхностях.

Специалистами спасательного центра 17 июля был обработан последний район– Лямбирский.

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Источник: 13.mchs.gov.ru