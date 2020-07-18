В Саранске загорелся мусор на территории гаражного кооператива

В Саранске произошло возгорание мусора.

Вечером 17 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива «Маяк», расположенного по адресу – улица Р. Люксембург. В металлическом контейнере загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 3 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru