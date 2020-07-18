В Саранске загорелся мусор на территории гаражного кооператива

В Саранске произошло возгорание мусора.
Вечером 17 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива «Маяк», расположенного по адресу – улица Р. Люксембург. В металлическом контейнере загорелся мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 3 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru