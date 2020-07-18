В Ичалковском районе горела баня

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Указанное происшествие произошло утром 17 июля на территории села Рождествено. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 09:55. Загорелась баня, расположенная по адресу – улица Первомайская. Огонь повредил постройку на площади 9 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru