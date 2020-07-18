В Саранске загорелся склад горюче-смазочных материалов

В Саранске произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.

Вечером 17 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории муниципального предприятия «Горэлектротранс». Загорелся склад горюче-смазочных материалов. Огонь повредил внешнюю отделку и деревянные перекрытия кровли на площади 5 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru