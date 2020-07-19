Житель Саранска угрожал убийством своей сестре

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 58-летний местный житель, который угрожал убийством своей сестре.

Стражами порядка было установлено, что 58-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сестрой из-за личной неприязни и принялся угрожать ей убийством. Высказывая угрозы, мужчина держал в руках садовую мотыгу.

Горожанин не отрицает свою вину. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом по аналогичной причине. В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф