В Большеигнатовском районе горел гараж

В Большеигнатовском районе произошло возгорание гаража.
Ранним утром 19 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Спасское. На улице Московской загорелся гараж.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя серьезно повредило гараж.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru