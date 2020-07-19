В Саранске ведутся работы по ремонту дорог

В Саранске рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт дорожного полотна, а также проводится ямочный ремонт.

В этом году в городе будет отремонтировано 22 участка общей протяженностью более 13 км.

Из 22 участков работы завершены на 13.

Муниципальные контракты предусматривают, что подрядная организация должна завершить ремонт на всех участках до 30 сентября.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru