В Саранске начали ремонтировать дорогу по улице 1-я Промышленная

В Саранске начались работы по ремонту дороги по улице 1-я Промышленная.

На улице 1-я Промышленная будет отремонтирован участок дороги, пролегающий от улицы Пролетарской до Лямбирского шоссе, протяженность которого составляет 1,48 км.

Подрядная организация 18 июля занималась фрезерованием верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также приступила к укладке двух водопропускных труб.

На участке протяженностью 200 м будет выполнена стабилизация грунтов методом цементации. После этого подрядная организация ООО «МАПО-Транс» уложит выравнивающий слой асфальта, а затем - финишный.

Также будут обновлены дорожные знаки и нанесена разметка.

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Источник: adm-saransk.ru