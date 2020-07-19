Жителя Мордовии осудили за кражу портмоне

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 40-летнего гражданина, который похитил портмоне.

Было установлено, что 40-летний ранее судимый житель Кемли в апреле нынешнего года похитил из салона автомобиля 23-летнего парня, который не был заперт, портмоне с различными документами и банковской картой. Молодой человек обнаружил пропажу через несколько минут. Преступник с помощью украденной банковской карты приобрел продукты и спиртное общей стоимостью более 3 тыс. рублей.

Решением суда в отношении жителя Кемли была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф