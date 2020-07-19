В Лямбирском районе 26-летний парень подозревается в совершении кражи из магазина

В Лямбирском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже из магазина.

Сотрудниками полиции было установлено, что в ночное время суток 26-летний житель села Атемар, выдавив стеклопакет, проник в помещение магазина и похитил оттуда денежные средства в сумме 15 тыс. рублей, продукты питания, пиво и сигареты.

Молодой человек признал свою вину. Ранее у парня уже были проблемы с законом. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф