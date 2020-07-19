В Ковылкинском районе пенсионерка фиктивно прописала в своем доме иностранца

В Ковылкинском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме гражданина Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце апреля 2017 года 74-летняя жительница села Мордовское Коломасово фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме гражданина Таджикистана 1994 года рождения.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф