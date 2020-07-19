В Мордовии 21-летнюю студентку, решившую продать выпускное платье, ограбила мошенница

В Мордовии неизвестная мошенница ограбила студентку, решившую продать свое выпускное платье.

Некоторое время назад 21-летняя жительница села Николаевка Дубенского района, являющаяся студенткой одного из высших учебных заведений Мордовии, на популярном сайте объявлений разместила публикацию о продаже своего выпускного платья. С девушкой вышла на связь неизвестная гражданка, которая заявила, что она намерена приобрести товар. Но также якобы покупательница попросила студентку перечислить на указанный ею счет денежные средства в сумме 5 тыс. рублей, пояснив, что это нужно для последующей оплаты с её стороны, а также заявив, что деньги сразу же будут возвращены обратно.

Пострадавшая, поверив незнакомке, перечислила денежные средства. После этого якобы покупательница перестала выходить на связь, а деньги никто так и не вернул обратно.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф