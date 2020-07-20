В Мордовии осужденные получают рабочие профессии

В профессиональном образовательном учреждении №13 ФСИН, осуществляющем образовательную деятельность на базе учреждений, подведомственных УФСИН России по Мордовии, завершается учебный год.

Выпуск 2019-2020 учебного года составит более 3000 осужденных по 20 профессиям, среди которых оператор швейного оборудования, слесарь швейного производства, парикмахер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер столярного и мебельного производства, мастер отделочных строительных работ, автомеханик, сварщик, швея, повар, электросварщик ручной сварки, электромонтажник силовых электросетей и оборудования, станочник, пекарь, каменщик, машинист (кочегар) котельной, контролер ОТК, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор газифицированных котельных, стропальщик.

В этом году состоялся первый выпуск двух новых профессий: оператор газифицированных котельных и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

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Источник: 13.fsin.su