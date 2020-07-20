В одном из исправительных учреждений Мордовии прошли мероприятия антитеррористической направленности

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, посвященные профилактике предупреждения терроризма и экстремизма среди осужденных.

Указанные мероприятия, в которых приняли участие 117 осужденных, включали в себя просмотр видеороликов, публичные чтения, лекции, выставки рисунков и конкурсы.

Рассматриваемые мероприятия направлены на пропаганду законопослушного поведения и недопущение проявлений терроризма и экстремизма.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su