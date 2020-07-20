В Мордовии появится новая зона для отдыха на природе

В Ичалковском районе в настоящее время ведутся работы по обустройства нового места для культурного отдыха на базе Национального парка «Смольный».

В скором времени на территории «Смольеого» появится эко-парк с арт-объектами, тропинками и скамейками для отдыха.

Кроме того, в новом эко-парке будет организовано освещение, дабы жители и гости Мордовии смогли совершать безопасные вечерние прогулки.

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Источник: zapoved-mordovia.ru