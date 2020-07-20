В Саранске утонул 38-летний мужчина

В Мордовии утонул житель Саранска.

Трагическое происшествие произошло минувшей ночью в районе базы отдыха «Зеленая Роща». Известно, что на берегу пруда проводила время компания, состоящая из нескольких человек. В определенный отдыхающие уехали на такси, но один из приятелей 38-летнего возраста остался. Почему мужчина не уехал с товарищами, не сообщается. Утром друзья гражданина, не дозвонившись до него, обратились за помощью к спасателям.

Водолазы обнаружили труп 38-летнего мужчины в 20 метрах от берега. Тело гражданина было извлечено из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm