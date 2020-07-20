В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 19 июля. Возле дома №62, корпус 1, расположенного по адресу – улица Пушкина, загорелся пластиковый мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил пластиковый мусорный контейнер на площади 2 кв. м.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru