В Ардатовском районе в результате ДТП погибла 65-летняя женщина

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 65-летняя гражданка.

Происшествие произошло днём 17 июля на 70-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границу с Чувашией. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Москвич», не рассчитал безопасную дистанцию, вследствие чего транспортное средство врезалось в мотоцикл марки ИЖ, который двигался впереди.

В районную больницу была доставлена 65-летняя пассажирка мотоцикла. В медицинском учреждении женщина скончалась.

Также читайте о том, что в Саранске утонул 38-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф