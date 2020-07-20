В Ромоданово неизвестный автомобилист сбил 70-летнюю велосипедистку

В Ромоданово неизвестный автомобилист сбил пожилую велосипедистку.

Утром 17 июля на пересечении улиц Кирова и Бородина неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», совершил наезд на 70-летнюю велосипедистку.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована.

Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском водителя.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф