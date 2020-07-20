В Саранске 30-летняя женщина устроила ДТП с пострадавшим

В Ленинском районе Саранска произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 31-летний мужчина.

Инцидент произошел днём 19 июля напротив дома №58, расположенного по адресу – улица Коммунистическая. По предварительной информации, 30-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Джили», не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Хендай», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получил 31-летний пассажир «Хендай».

Также читайте о том, что в Ардатовском районе в результате ДТП погибла 65-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф