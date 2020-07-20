В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 30-летний мотоциклист

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 30-летний мотоциклист.

Происшествие произошло днём 19 июля на территории села Сузгарье. По предварительной информации, 30-летний водитель мотоцикла марки Kayo во время движения по улице Центральной отвлекся от управления, в результате чего транспортное средство совершило наезд на металлический отбойник.

Мотоциклист получил многочисленные телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф