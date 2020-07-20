Жительница Саранска пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 48-летняя гражданка пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Инцидент произошел утром 19 июля в Октябрьском районе города. На улице Короленко 56-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса марки МАЗ, резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упала 48-летняя пассажирка.

Пострадавшей медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Известно, что водитель автобуса был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф