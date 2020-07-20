В Большеберезниковском районе 17-летний автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка

В Большеберезниковском районе по вине 17-летнего автомобилиста произошло ДТП с пострадавшей.

Происшествие произошло в ночь на 19 июля на территории села Симкино. На улице Гражданской 17-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074, превысив скорость, не смог удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

Пострадала 16-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка доставлялась в ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан.

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Источник: гибдд.рф