В Большеберезниковском районе 17-летний автомобилист сбил 15-летнюю девочку

В Большеберезниковском районе несовершеннолетний автомобилист сбил 15-летнюю девочку.

ДТП произошло в ночь на 19 июля на территории населенного пункта Паракино. На улице Московской автомобиль марки ВАЗ-21074 под управлением 17-летнего парня сбил 15-летнюю девочку, которая стояла на обочине. По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением по причине превышения скорости.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».

В отношении 17-летнего автомобилиста были составлены административные протоколы.

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Источник: гибдд.рф