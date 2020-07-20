В Ковылкинском районе в ДТП пострадал 56-летний автомобилист

В Ковылкинском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.

ДТП произошло в ночь на 19 июля на 76-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074, отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилисту понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф