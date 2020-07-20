В Ардатове в ДТП с участием трех автомобилей пострадал 19-летний парень

В Ардатове произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал 19-летний молодой человек.

Происшествие произошло поздним вечером 18 июля на улице К. Маркса. По предварительной информации, 19-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Форд-Фокус», в результате чего транспортные средства столкнулись. От удара вторую машину отбросило на автомобиль марки «Лада-Приора», который был припаркован на противоположной стороне дороги.

Медицинская помощь понадобилась 19-летнему водителю «Форда».

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Источник: гибдд.рф