В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 18 июля на территории Ленинского района города. На улице Республиканской 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21124, совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Лада-Калина», что спровоцировало столкновение транспортных средств.

Телесные повреждения получили 40-летний водитель «Лады» и 31-летняя пассажирка ВАЗа.

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Источник: гибдд.рф