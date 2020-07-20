В Рузаевском районе в ДТП пострадал 48-летний автомобилист

В Рузаевском районе 48-летний автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

Сообщение об указанном происшествии сотрудники ГИБДД получили утром 18 июля. На 302-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом, автомобиль марки ВАЗ-21043 врезался в автомобиль марки «Фольксваген», который двигался впереди. По предварительной информации, причиной ДТП послужило то, что 48-летний водитель ВАЗа не обеспечил постоянного контроля над управлением.

Предполагаемый виновник аварии был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф