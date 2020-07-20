В Ковылкино иномарка сбила пожилую велосипедистку

В Ковылкино 77-летняя велосипедистка попала под колёса иномарки.

ДТП произошло утром 18 июля на улице Советской. Было установлено, что 63-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», совершил наезд на 77-летнюю велосипедистку, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении.

Велосипедистка доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф