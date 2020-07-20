В Саранске в результате ДТП пострадал 66-летний автомобилист

На территории Пролетарского района Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадал 66-летний автомобилист.

Вечером 17 июля на пересечении улиц Полежаева и Победы 66-летний гражданин, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21053, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Тойота», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф