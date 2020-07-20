В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 17 июля на территории посёлка Луховка. По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 во время выезда на главную дорогу не предоставил преимущество в движении, что привело к столкновению его машины с транспортным средством марки «Лада-Приора» под управлением 44-летнего мужчины.

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа, его 64-летняя пассажирка и 42-летняя женщина, находившаяся в салоне «Приоры».

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Источник: гибдд.рф