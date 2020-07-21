Житель Ковылкино, ударивший гражданскую жену ножом, пойдет под суд

В Ковылкино суд вынесет приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который ударил ножом свою гражданскую супругу.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале апреля нынешнего года 38-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своей 29-летней сожительницы. В определенный момент произошла ссора. В процессе выяснения отношений мужчина ударил сожительницу ножом в живот. Затем гражданин, осознав опасность совершенного им действия, вызвал медиков.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф