В Зубово-Полянском районе утонул мужчина

В Зубово-Полянском районе утонул гражданин 1961 года рождения.

Неподалеку от населенного пункта Умёт сотрудниками ГИМС и представителями полиции из реки Вад был извлечен труп гражданина 1961 года рождения.

В настоящее время проводится работа, направленная на установление обстоятельств гибели указанного мужчины.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все меры предосторожности, а также быть максимально внимательными при выходе на водоемы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru