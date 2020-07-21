В Рузаевском районе горела баня

В Рузаевском районе произошло возгорание бани.

Днём 20 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Татарская Пишля. Возле дома №6, расположенного по адресу – переулок Комсомольский, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 24 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru