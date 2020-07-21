В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел турнир по шахматам

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии прошел турнир по шахматам среди осужденных.

В указанном турнире приняли участие более 50 осужденных.

На первом этапе соревнования были проведены в масштабе отрядного звена, а финал состоялся в масштабе учреждения, трансляция которого была организована в прямом эфире по кабельному телевидению.

Участники, занявшие призовые места на первом этапе, получили дипломы, а победитель чемпионата был награжден шахматной доской с фигурами.

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Источник: 13.fsin.su