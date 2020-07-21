В Мордовии осужденные учатся справляться с негативными эмоциями

Психологи лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии при проведении психокоррекционных мероприятий с осужденными используют прибор «Релана».

Устройство биологической обратной связи «Релана» предназначено для контроля за реакциями человека во время беседы, аутотренинга и других психодиагностических, профилактических и коррекционных мероприятий, что повышает их эффективность.

Подобные мероприятия способствуют снятию утомления, повышению производительности труда, развитию способности контролировать свое психоэмоциональное состояние.

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Источник: 13.fsin.su