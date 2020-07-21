В Саранске дорогу по проспекту 70 лет Октября отремонтируют в этом году

В Саранске дорога по проспекту 70 лет Октября будет отремонтирована в нынешнем году.

Протяженность указанной дороги составляет почти 2 километра. В настоящее время уже готов проект проведения ремонтных работ, который прошел необходимую экспертизу.

В ближайшее время посредством проведения конкурса будет определена подрядная организация.

Работы будут проведены в рамках реализации национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске начали ремонтировать дорогу по улице 1-я Промышленная.

Источник: adm-saransk.ru