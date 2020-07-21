В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 42-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 42-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 20 июля на улице Ульянова. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая разворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки Great Wall, вследствие чего транспортные средства столкнулись. После этого вторую машину от удара отбросило на припаркованный поблизости автомобиль марки «Лада-Приора».

Медицинская помощь понадобилась 42-летней женщине, которая находилась за рулем иномарки.

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Источник: гибдд.рф