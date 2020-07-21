В Рузаевке в результате ДТП пострадала 16-летняя девушка

В Рузаевке в результате столкновения трех автомобилей пострадала 16-летняя девушка.

ДТП произошло вечером 20 июля возле дома №3, расположенного по адресу – улица 40 лет Победы. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 26-летняя гражданка, управлявшая автомобилем марки «Хендай-Солярис», совершая левый поворот, не предоставила право первоочередного проезда автомобилю марки «Шевроле-Ланос», который двигался во встречном направлении. В итоге транспортные средства столкнулись. После этого машина виновницы аварии врезалась в автомобиль марки «Лада-Приора», двигавшийся сзади.

Телесные повреждения получила 16-летняя пассажирка «Ланоса». Девушка доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф