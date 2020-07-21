В Саранске автомобиль врезался в столб

В Саранске автомобиль врезался в световую опору.

Указанное происшествие произошло вечером 20 июля на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2115, во время движения по улице Красной потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Автомобилист был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф