В Саранске 30-летний местный житель подозревается в разбойном нападении

В Саранске был заключен под стражу 30-летний местный житель, который подозревается в разбойном нападении.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 9 июля в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Косарева, компания, состоящая из нескольких человек, распивала спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, один из участников застолья 30-летнего возраста потребовал у 36-летней женщины, находившейся в квартире, её золотые серьги. Последняя ответила отказом. Мужчина взял со стола нож и заставил женщину отдать ювелирные украшения, угрожая отрезать уши. Серьги гражданин сдал в комиссионный магазин, получив за это 2700 рублей. На вырученные деньги горожанин приобрел спиртное, с которым вернулся обратно в квартиру, где продолжилась попойка.

Пострадавшая на протяжении нескольких дней ждала, что собутыльник вернет ей украшения, но этого так и не произошло, вследствие чего она обратилась в полицию.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину и заключили его под стражу. Горожанин не отрицает свою вину. Похищенное имущество было изъято. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф