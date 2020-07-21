В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка

В Мордовии сотрудниками Росгвардии был задержан нарушитель общественного порядка.

Вечером 19 июля экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в населенном пункте Комсомольский, обратил внимание на пьяного гражданина, который вел себя шумно во дворе многоэтажного дома.

В ходе проверки документов выяснилось, что 37-летний ранее судимый мужчина находится под административным надзором.

Сотрудники Росгвардии задержали гражданина и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia