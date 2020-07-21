Полицейские изъяли штык-нож и патроны у жителя Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли штык-нож и патроны у 41-летнего местного жителя.

В доме 41-летнего жителя Рузаевки стражи порядка обнаружили и изъяли штык-нож, 62 мелкокалиберных патрона 5,6 мм и 18 травматических патронов 9 мм, а также металлический ствол со спусковым крючком, затвор и цевье. Мужчина заявил, что всё вышеперечисленное принадлежало его отцу, который некоторое время назад скончался.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Рузаевки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф