Интернет-мошенник ограбил директора одного из предприятий Саранска

В Саранске директор одного из местных предприятий был ограблен интернет-мошенником.

Некоторое время назад директор одного из предприятий Саранска 1973 года рождения на одном из сайтов оформил заказ на покупку вентиляционной установки. Продавец заявил, что товар будет прислан только после перечисления оплаты. Директор предприятия перечислил денежные средства в сумме 94,9 тыс. рублей. Товар в оговоренные сроки так и не был прислан.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф