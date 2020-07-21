В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Мотоцикл»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Указанное мероприятие проводилось 18 и 19 июля. За два дня проведения рассматриваемой операции сотрудники правоохранительных органов за различные нарушения составили 117 административных материалов в отношении водителей, управляющих мотоциклами, мопедами и скутерами.

С начала нынешнего года в Мордовии произошло 39 ДТП с участием мототранспорта. В результате данных инцидентов два человека погибли, ещё 44 получили травмы.

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Источник: 13.мвд.рф