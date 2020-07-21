Шесть безработных жителей Мордовии пытались похитить восемь окон

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов были задержаны несколько человек, которые подозреваются в покушении на хищение пластиковых окон.

Стражами порядка было установлено, что в июне текущего года шесть безработных жителей республики решили демонтировать пластиковые окна в здании бывшего завода, продать их, а денежные средства потратить на личные нужды.

Воспользовавшись тем, что в упомянутом здании отсутствует охрана и не работает замок на входной двери, подозреваемые проникли в помещение и начали демонтаж восьми окон. Завершить начатое мужчинам не удалось, поскольку к строению подъехал его владелец, который вызвал полицию.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф