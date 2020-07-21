Жительница Торбеевского района обвиняется в краже денег у знакомой

В Торбеевском районе суд вынесет приговор в отношении 40-летней местной жительницы, которая обвиняется в краже денежных средств у своей знакомой.

В начале мая нынешнего года 40-летняя гражданка гостила у своей знакомой, проживающей в селе Слаим. Женщины употребляли спиртное. Во время попойки владелица жилья, являющаяся инвалидом первой группы по зрению, рассказала гостье, что недавно она получила пенсию. Также хозяйка дома достала кошелек и проверила оставшиеся деньги, после чего положила его в карман куртки, висевшей на вешалки. Утром следующего дня гостья, проснувшись раньше владелицы жилья, похитила из кошелька 5 тыс. рублей. Украденные деньги женщина потратила на покупку продуктов питания и спиртного.

Свою вину 40-летняя гражданка не отрицает.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф