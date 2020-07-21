Полицейские изъяли марихуану у безработного жителя Краснослободского района

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у безработного местного жителя.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка изъяли у 58-летнего безработного жителя села Новая Карьга марихуану массой 278,2 г. Запрещенное вещество было обнаружено в салоне автомобиля мужчины.

Гражданин пояснил, что нарвал запрещенное вещество на одном из заброшенных полей и хранил для личного употребления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф